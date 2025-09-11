庄原市の中国道で事故があり運転していた５０代の男性が死亡しました。 １１日午後４時１０分ごろ、庄原市東城町の中国道上り線で、走行中の準中型貨物自動車がガードレールに衝突する事故がありました。 この事故で運転していた５０代の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 助手席に座っていた２０代の男性は会話はできているものの骨折の疑いがあるということです。 ＮＥ