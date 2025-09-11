ブンデスリーガのヴォルフスブルクは現地９月10日、デンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンの加入を発表。背番号は「24」に決定した。エリクセンは、2010年にオランダのアヤックスのユースからトップチームに昇格し、13年にイングランドのトッテナムに移籍。その後、イタリアのインテル、イングランドのブレントフォードと渡り歩き、22年からマンチェスター・ユナイテッドに所属。今夏に契約満了で退団していた。ヴォル