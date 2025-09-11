広島市議会の９月定例会が開会しました。３年前に園児が死亡した問題をめぐる裁判の、和解に向けた解決金などの補正予算案などが審議されます。 広島市が提出した補正予算案は一般会計で約８千万円です。このうち２０２２年に西区の市立保育園で当時５歳の男の子が行方不明となった後に近くの川で溺死した問題をめぐり、裁判の和解に向けた解決金として４千万円を計上しました。 また、バス会社８社とつくる「バス協調・共創プラ