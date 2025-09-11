家具大手「イケア」が来月、中四国地方で初めてとなる常設店舗を府中町にオープンすると発表しました。 イケアは来月２日に府中町のイオンモール広島府中に常設の店舗をオープンします。 売り場面積は５４０㎡で、店舗には手ごろな価格の商品を中心に５００点以上をそろえ、オンラインストアで購入した商品も店舗で受け取れると言うことです。 イケアは去年、イオンモール広島府中などに期間限定