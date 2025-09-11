定員割れが続いていた東区の広島女学院大学が、設置者の変更にともない２年後に共学化して名称を「ＹＩＣ学院大」とする構想を発表しました。 広島女学院 海田智浩理事長「２０２７年度より大学の名称をＹＩＣ学院大学へと変更し、男女共学化を進めていく予定です」 広島女学院大学をめぐっては、大学の設置者が来年４月に京都府を中心に専門学校などを運営するＹＩＣ学院に変わることを国が５日に認可しました。 来年度は引き