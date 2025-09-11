来年２月に任期満了を迎える東広島市の高垣広徳市長が三期目を目指し立候補を表明しました。 東広島市 高垣広徳市長「引き続き東広島市のかじ取り役として、課題に取り組んでいく決意を固めたところ」 東広島市議会で立候補を表明した高垣市長は、２０１８年に当時の市長が任期途中で辞職したことから行われた市長選で初当選し現在２期目です。 災害死ゼロを目指して消防署の高屋分署を建設したり、産業集積の推進を図るため新