奈良の伝統行事「若草山の山焼き」で、来年から無料観覧エリアが有料化されます。「山焼き」は、奈良公園内の若草山で毎年１月に行われる行事です。江戸時代、山頂にある古墳の霊を鎮めるために始まったとされていて、３月下旬の山開きを前に枯草などを焼き払って火災を防ぐ目的もあります。実行委員会は１１日、市内２か所に設けていた山焼きの無料観覧エリアを来年から有料化すると発表しました。実行委員会によりますと、