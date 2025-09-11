２人乗りのオートバイが歩行者をひき逃げ。防犯カメラに逃げる２人組の姿が映っていました。防犯カメラの映像に映るのは、横断歩道を渡る男性。道路を渡り切る寸前、左側からバイクが現れ、猛スピードで近づきます。男性はこの後、はねとばされました。９月１０日午後９時１５分ごろ、東大阪市の河内花園駅前の路上で、信号のない横断歩道を渡っていた会社員の男性（５５）がスクータータイプのオートバイにはねられました。