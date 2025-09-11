兵庫県姫路市の市立中学校で９月１１日、１年生の理科の授業中に三角フラスコが破裂し、生徒・教員計６人が負傷する事故が発生しました。姫路市教育委員会によりますと、１１日午前１１時ごろ、姫路市立山陽中学校の１年生の理科の授業で、教員が水素を発生させて性質を確かめる実験をしていた際、発生した水素が引火し、フラスコが破裂しました。この事故で、生徒１５人と教員１人が病院で受診し、うち生徒５人と教員１人が