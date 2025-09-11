5人組ロックバンド・Novelbrightの新曲「Call me」をめぐるプロモーション施策が話題を呼んでいる。9月1日に配信された同曲のミュージックビデオが公開された直後から、SNSを中心に「Novelbrightから折り返しがかかってきた」「雄大のアカペラが流れた」といった投稿が相次ぎ、仕掛けの内容が明らかになるにつれて注目がさらに高まっている。【動画】電話番号に注目！話題の「Call me」ミュージックビデオミュージックビデオに