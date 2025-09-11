アジア女子チャンピオンズリーグ2025―26の組み合わせ抽選会が11日に行われ、昨季WEリーグ女王の日テレ東京Vは11月9〜15日にミャンマーで集中開催されるC組で水原FC（韓国）、ネゴヒャン（北朝鮮）、ISPE（ミャンマー）と対戦することが決まった。各グループの上位2チームと3位のうち成績上位の2チームが来年3月の準々決勝に進む。準決勝と決勝は同5月に行われる。