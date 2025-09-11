自宅で女児4人の体を触ったなどとして、不同意わいせつなどの罪に問われ、匿名で審理されていた被告の男（56）＝一審名古屋地裁で懲役4年、控訴中＝について、名古屋高裁（松田俊哉裁判長）は10日、実名での審理に切り替える決定をした。当時6〜10歳だった被害女児たちの保護者が被告の氏名公表を求めていた。高裁は11日、被告側の控訴を棄却した。保護者の代理人弁護士によると、4人の女児は被告の子どもと同世代だった。被害