中部電力パワーグリッドなどによりますと、停電の原因となる恐れがある電柱などのカラスの巣を撤去する際、中にヒナや卵がある場合は、鳥獣保護管理法に基づき、県の許可が必要とされています。しかし、三重県内の複数の事業所で「ヒナの捕獲は申請しても許可が下りない」などの誤解があり、確認できる2022年以降で、431羽を無許可で捕獲していたことがわかったということです。このほか、事前に得た許可の枠を超えた