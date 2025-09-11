11日、秋篠宮妃紀子さまが59歳の誕生日を迎えられました。紀子さまは成年皇族となった長男の悠仁さま、そして、初孫ができたことなどに触れ、思いをつづられました。11日午前10時ごろ、車の窓を開け、笑顔で手を振られた両陛下の長女・愛子さま。紀子さまに誕生日のお祝いの挨拶をするため、秋篠宮邸を訪問されました。11日、59歳の誕生日を迎えられた秋篠宮妃紀子さま。誕生日に際し、記者会からの質問に回答した文書で述べられた