来年、アメリカで行われるサッカーのFIFAワールドカップのチケットをめぐり、ニューヨーク市長選で候補となっている州議会議員が10日、需要に応じて価格が変動する「ダイナミックプライシング」の導入をやめるよう訴えました。ロイター通信によりますと、ニューヨーク州議会議員のゾーラン・マムダニ氏は10日、来年、アメリカで行われるFIFAワールドカップのチケットの販売方法について、公平性を求める嘆願活動を開始すると明らか