アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の安田章大（４１）が１１日、都内で約５年ぶりの写真集「ＤＯＷＮＴＯＥＡＲＴＨ」発売記念会見を行った。この日、誕生日を迎えた安田は「お父さんとお母さんに感謝する日」と言い、「親への恩返しになります」とにっこり。写真集を「親には自分で予約して送りました」と明かした。写真集のタイトルは?地に足のついた生き方?という意味もあると説明。「４０歳って０歳に戻る