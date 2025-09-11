俳優の加藤清史郎が、刑事姿を公開した。加藤は１１日までに自身のインスタグラムで、日本テレビ系「ＴＨＥ突破ファイル」（木曜・後７時）へ、刑事役で出演することを報告。日本テレビ系連続ドラマ｢放送局占拠｣（土曜･午後９時）でも刑事役を務める加藤は、「あの突破交番に、なんとＳＳＢＣの分析官として出演します。ＳＳＢＣって、、情報分析官ですよ。『放送局占拠』の志摩さん、三宅さんと一緒の。笑伊吹とはまた全く