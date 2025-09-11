鹿児島市でおととい9日男性が自宅で死亡しているのが見つかりました。警察は、男性が自作の拳銃を使って自殺した可能性も視野に調べを進めています。 （記者）「おととい、拳銃のようなものを手に男性が血を流し死亡していた現場。男性は2階の自室で発見されたということ」 おととい午後4時ごろ、鹿児島市に住む70代の男性が、拳銃のようなものを手に、自宅で頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。 （同居する親族