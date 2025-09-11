秋田朝日放送 秋田市で１１日、去年のコメで仕込んだ日本酒の出来栄えを審査する品評会が開かれました。 審査には秋田県内２６の酒蔵が仕込んだ８９点のお酒が出品され、出来映えを競います。 【秋田県清酒品評会・上原智美審査長】 「香りがあってコメのうま味がしっかりのったお酒になっている」 去年は猛暑の影響を受け、例年よりも酒米の収量が下がりましたが、これからの酒造りではさらに価格高騰が追い打ちをか