秋田朝日放送 秋田・大館神明社の祭典がきのう１０日から始まり、初日はおはやしの音色に合わせて、豪華絢爛な山車が坂を駆け上がりました。 五穀豊穣や商売繁盛を祈る大館神明社の祭典が１０日から始まりました。毎年、９月１０日・１１日の２日間行われ、大館に秋の訪れを告げるお祭りです。 今年は現在の場所に、大館神明社が移って３５０年の記念の年です。１０日午後７時すぎに山車が１カ所に集まり出陣式が行われる