秋田朝日放送 田んぼが黄金色に染まり、秋田県内でも稲刈りが始まっています。農家にとっては悪天候続きとなりましたが、果たして今年のコメの出来は…。 由利本荘市の農家渡辺俊明さんは１８ｈａの田んぼで「あきたこまち」と「ひとめぼれ」を育てていて４日から稲刈りを始めました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。