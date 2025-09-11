大分県日出町の駅で9年間にわたって駅の花の手入れをしてきた団体に11日、JR九州から感謝状が贈られました。 感謝状を贈られたのは日出町の地域住民の有志でつくった団体「和花咲くらぶ」です。 11日、JR豊後豊岡駅で感謝状の贈呈式が行われJR九州大分支社の久野和代支社長から感謝状が贈られました。 「和花咲くらぶ」は地域の住民10人が所属していて9年前から駅のホームにある花壇に花を植えたり、水やりをしたりと、花