空き家に設置された室外機などを盗んだとして国東市の男に9月11日、拘禁2年執行猶予3年が言い渡されました。 2025年6月に改正刑法が施行されて以降、大分地裁で拘禁刑が言い渡されたのは初めてです。 大分地裁 国東市に住む70代の男は2025年6月、2回にわたり空き家の屋外に設置された室外機などを盗んだとして、窃盗の罪に問われています。 9月11日開かれた判決公判で大分地裁の辛島靖崇裁判官は被告に拘禁2年