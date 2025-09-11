フランス2部スタッド・ランスは11日、日本代表MF中村敬斗（25）が練習に復帰したと発表した。中村は昨季1部で11得点をマーク。移籍市場で注目を集めたが、2部に降格したクラブが1部復帰に必要な戦力として移籍を拒否し、心労を抱えた状態でチームから離脱。7月に医師の診断書をクラブに提出して日本ツアーにも帯同せず、リーグ開幕後も欠場が続いていた。日本代表の米国遠征にも招集されなかった。クラブは「適切な回復プ