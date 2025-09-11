原田雅彦氏（左）、井上康生氏日本オリンピック委員会（JOC）は11日、東京都内で理事会を開き、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団副団長に、1998年長野冬季五輪のスキー・ジャンプ団体金メダリストで全日本スキー連盟（SAJ）会長の原田雅彦氏（57）を選任した。来秋の愛知・名古屋アジア大会の団長は、2000年シドニー五輪柔道男子100キロ級覇者の井上康生氏（47）に決定。同氏はJOCの選手強化本部長にも就いた