兵庫県伊丹市の市立伊丹病院に勤務していた男性研修医＝当時（25）＝が2018年に自殺したのは長時間労働による精神障害が原因として、遺族が市に約1億3千万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が11日、神戸地裁（冨上智子裁判長）で開かれた。病院の研修センター長だった医師が出廷し、研修医の労働時間を当時は管理していなかったと認めた。病院側は請求棄却を求めた。センター長だった医師は精神障害の発症について「認識し