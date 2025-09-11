【ベルリン共同】ドイツ大衆紙ビルト（電子版）は11日、ロシア無人機によるポーランド領空侵犯で、北大西洋条約機構（NATO）加盟国が安価な無人機の撃墜にステルス戦闘機F35を使用し、1発当たり40万ユーロ（約6900万円）以上の費用がかかる高額のミサイルを発射したと報じた。ポーランド政府が領空侵犯をした無人機を19機としているのに対し、同紙はNATOの情報として実際には25機だったと報道。撃墜が確認されたのはF35が対応