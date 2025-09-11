サッカーフランス２部のスタッド・ランスが１１日、日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）がチームに合流したと発表した。中村は７月中旬からチームを離れ、同末に日本で行われていたジャパンツアーにも帯同しておらず、移籍を希望していることが報じられていた。中村は昨季フランス１部リーグで日本人初となる２桁得点を記録。だが、チームは２部に降格した。新シーズンに入り８月、アミアン戦を欠場後にスタッド・ランスのカイヨ会長