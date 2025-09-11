格安航空会社（ＬＣＣ）「ジェットスター・ジャパン」（千葉）の客室乗務員ら１５人が、一方的な賃金制度の変更は無効だとして、減額された賃金の支払いを求めた訴訟の判決が１１日、東京地裁であった。中野哲美裁判長は「賃金を減額する必要性は認められない」として同社に計約１２１２万円を支払うよう命じた。判決によると、同社は２０２１年、客室乗務員の賃金制度を時給制から固定制に変更。同意しなかった原告らに対して