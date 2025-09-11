【MLB】ドジャース9ー0ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】詰まってるのに抜けた！167キロ“爆速打”ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。前日の試合に続き、この日も打球速度167キロ超の爆速タイムリーを放ち、解説陣とファンの驚きを集めた。ドジャースが2点を先制した2回、なおも2死三塁で迎えた大谷の第2打席。相手先発フリーランドの初球、内角寄りのスイーパー