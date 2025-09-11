北朝鮮の旗を振り、平壌（ピョンヤン）の高層ビル群を見つめる家族。子供たちが降りしきる雪の中でほほ笑む様子や、切り絵を楽しむ姿が描かれた絵もあります。これらの絵画は、北朝鮮の作家150人が手がけたもので、作品数は100点以上に上ります。展示されているのは、北朝鮮と急速に関係を深めているロシアの首都モスクワの美術館です。「偉大なる民族の国」と題して、9月9日に始まったこの美術展。油絵や水彩画で描かれているのは