若者を中心にアルコール離れ、いわゆる酒離れが進む中で、大分県内の酒造会社が手軽に楽しんでもらおうと新たな商品を県内限定で発売しました。 国の調査によりますと、人口減少やライフスタイルの変化などにより日本における一人当たりの酒の年間消費量は90年代始めから減少傾向にあります。 年代別の飲酒頻度は、「週に3日以上飲酒する」と答えた人の割合は、20代が9.2％、40代が29.3％、60代が37.4％と年代が高くなるに