不幸な恋愛を好んでいるわけじゃないのに、いつもダメ恋ばかりしている女性っていますよね。ただ客観的に見ると「そりゃそうなるよ……」と言いたくなるような男性ばかり選んでいることも。今回は、ダメンズばかり選ぶ女子の恋愛事情をご紹介いたします。誘われるとすぐについて行く「典型的なダメンズに引っかかってしまう私。まぁ私自身、彼氏がいないとさみしくなって、すぐワンナイトの関係になっちゃうのもよくないんですけど