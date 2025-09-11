11日午後になり大気が不安定となった関東地方。東京都内でも各地でゲリラ雷雨が発生し、大田区などで緊急安全確保が発令されました。突然降り始めた雨に、ビニール袋をかぶって移動している人や、「（天気予報を）見てたんですけど、大丈夫かなと思ってたらやられました」と傘を買った人もいました。東京・新橋では、激しく打ち付ける雨にビルに避難する人が多くいました。東京・世田谷区では、観測史上1位となる1時間に92mmの雨を