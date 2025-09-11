２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦が映画「ベートーヴェン捏造」（１２日公開）に古田新太演じるベートーヴェンの愛弟子・リース役で出演することが１１日、分かった。この日都内で、同作の公開前夜舞台あいさつが行われ、主演の山田裕貴らが登壇する中、井ノ原の出演がイベントをもって解禁され、共演者も告知されていなかったサプライズ登場を果たした。井ノ原の登場に山田は開いた口がふさがらず「言葉がすぐに出てこな