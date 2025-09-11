なにわ男子大西流星（24）が10日、フジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。新幹線推しで、特に北陸新幹線が大好きで乗車しているときの乗り心地の良さが気に入っていると明かした。MC明石家さんまから「オマエ、何型が好きなんや、新幹線の」と聞かれて、大西は「僕、北陸新幹線E7系かがやきが好きなんです」と紹介。「E7系のフォルムっていうのは唯一無二なので、その子は一生推すと思います」と断言した。さん