なにわ男子大西流星（24）が10日、フジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。自身の「推し活」効果について喜んだ。番組では「推し活の美容・健康効果」について特集。推し活をすることによる美肌効果について紹介。脳科学者の中野信子氏が「推し活をしている人は若々しくみえるというのは本当で、メラトニンという物質、ごぞんじですかね。あれがセロトニンが原料物質になっている。推し活するといい気分、幸せな