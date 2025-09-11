大阪・関西万博は10月13日までの184日間、大阪・夢洲で「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催されています。9月6日時点での累計来場者数は約2025万人に達したと発表されました。こうした中、オリジナル商品の企画・制作・販売を手掛けるヘソプロダクションが、公式キャラクター「ミャクミャク」の新グッズを発表しました。かわいい「ミャクミャク」グッズまずは「マスコットバルーンボールペン（税別900円）」です。記事