世界最大級の四尺玉の花火が打ち上げられる『片貝まつり』が、小千谷市で12日から開かれます。 小千谷市片貝町では、提灯などが飾られ祭りムード一色に染まっていました。11日は、祭りの最初の行事として地元の子どたちなど住民約600人が祭り屋台を引っ張り、町を練り歩きました。 ■参加者 「けっこう疲れたけど、力をけっこう入れすぎた。(Q.屋台を引っ張るけど？)まだ(力が)いっぱい残っている。」 「たのしかっ