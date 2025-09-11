琉球ゴールデンキングスU18は、9月13日から14日にかけて香港で開催される「GOAT Lab International Rising Youth Invitational Tournament Hong Kong 2025」に出場する。第1回となる今大会には琉球U18をはじめ、香港、アメリカ、オーストラリア、マレーシアから計6チームが参加し、優勝を争う。 出場チームの中には、元NBAドラフト全体1位指名でMVPを獲得したデリック・ローズ氏がかつ