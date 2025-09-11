アジアサッカー連盟(AFC)は11日、マレーシア・クアラルンプールで2025-26シーズンのAFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)グループリーグ組み合わせ抽選会を行った。日本からはWEリーグ王者の日テレ・東京ベレーザが参戦する。今大会は3グループに各4チームが分かれて集中開催方式で実施される。東京NBはミャンマー開催のグループCに所属。11月9日から15日の期間で、水原FC(韓国)、ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)、ISPE(ミャン