○千代田インテ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.5％にあたる42万6100株(金額で13億4647万6000円)を上限に、9月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○カネミツ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.29％にあたる1万5000株(金額で2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月12日から10月31日まで。 ［2025年9月11日］ 株探ニュース