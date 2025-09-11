【今後の予定】ノースサファリサッポロのスケジュールについてですが、９月１１日は札幌市の補助金の返還期限でした。札幌市によると、返還の確認には数日かかるため、返還されているかどうかはまだ分からないということですが、確認を急ぐとしています。そして、９月末には閉園が予定されていますが、違法状態にある建築物は、市の立ち入り検査があった５月１５日時点で１３８棟が残っていて、運営会社は２０２９年１