9月9日に執りおこなわれた橋幸夫さんの通夜で、ものまね芸人RYOが、EXILE・ATSUSHIのコスプレで堂々と参列。現場でカメラも回し、サングラスをかけたままポケットに手を突っ込んで歩くなどして、「失礼だ」と批判が殺到する事態となっている。「炎上したことを受け、本人は自身のXで謝罪文をポストしたのですが、《傳通院にて橋幸夫さんのお通夜報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした僕はEX