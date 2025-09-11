◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島(11日、東京ドーム)3回の表、巨人先発の山粼伊織投手は広島に1点をかえされ、同点とされました。山粼投手は初回、広島・小園海斗選手にホームランを打たれ先制を許します。その裏に2得点をもらい逆転した巨人ですが3回には1アウトから3連打を浴び、満塁のピンチを招くと4番・ファビアン選手に対して2球目のシュートがワイルドピッチとなり、その間にランナーがホームインし、2ー2の同