規制線の先に横たわるバス。窓ガラスは割れ、座席がむき出しになっています。11日午後1時50分ごろ、山口県の県道で、認定こども園の送迎バスとトラックが衝突する事故が起きました。衝撃により送迎バスは横転。バスには園児5人を含む7人が乗っていて、消防によりますと、このうち6人が病院に搬送されました。全員意識があり、軽傷の見込みだということです。現場付近にいた人「（園児は）バスの向こうへたまって、じっと座って、泣