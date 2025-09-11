8月の記録的な大雨によるタクシーの被害が深刻だとして、事業者が熊本市に支援を求めました。 【写真を見る】被害総額2億円超…大雨でタクシーの被害深刻、営業所にも熊本市の事業者が市長に支援求める 熊本市タクシー協会 小山剛司会長「車両の購入・修繕・営業所などの施設の復旧、こうしたところへの支援をお願いしたい」 西区松尾にあるタクシーの事業所では19台のタクシーが水に浸かり、