【ロンドン共同】スターマー英首相は11日、マンデルソン駐米大使を解任した。英メディアが報じた。マンデルソン氏を巡っては、少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏との関係が指摘されていた。