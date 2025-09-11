三井住友銀行の看板三井住友銀行が1カ月以上の育児休業の取得を決めた行員本人と、所属する部署の同僚に報奨金として1人当たり5万円を支給する新制度を設けることが11日、分かった。3メガバンクで初の取り組みで、働きやすい職場環境を整える。約2万4千人の全行員を対象に10月にも始める。育児休業が6カ月超を予定する場合は代替人員が配置されるため、新制度の対象外とする。報奨金の支給対象となる同僚はケースごとに判断す