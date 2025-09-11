RIZAPグループ（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP（以下、RIZAP）が展開するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、GMOリサーチ&AI（代表取締役社長：荻田 剛大、以下、GMOリサーチ&AI）が提供する「GMO顧客満足度ランキング」の「24時間ジム」カテゴリにおいて、「始めやすさ」「コストパフォーマンス」「アクセスのしやすさ」の3部門で第1位※1を獲得した。 chocoZAPがGMO